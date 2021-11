Dé grote strijd die nu al tien jaar lang wordt gestreden in het Midden-Oosten, gaat in de kern over de vraag: welke soort regering willen we in deze regio? De antwoorden daarop worden in de regel pas gevonden na langdurige en verwoestende oorlogen en opstanden. Grofweg zijn er drie smaken: democratie, dictatuur en kalifaat – met natuurlijk allerlei tussenvormen.