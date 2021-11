Vroegtijdige inzet en continue begeleiding door een kraamverzorgende tijdens een bevalling –in samenwerking met een verloskundige of gynaecoloog– leidt tot 50 procent minder keizersnedes, 40 procent minder ruggenprikken en 40 procent minder aanvullende pijnstilling. Ook liggen vrouwen minder lang in het ziekenhuis. Per bevalling wordt 180 euro bespaard.