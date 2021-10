De inflatie in de eurozone is deze maand toegenomen tot 4,1 procent op jaarbasis, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Sinds juli 2008 was de geldontwaarding niet meer zo hoog. De sterk gestegen energieprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van de hogere inflatie. Ten opzichte van vorig jaar oktober werd energie 23,5 procent duurder.