Column (Ries van Maldegem): Een wereld waarin wappies welig tieren

Als je mensen boos wilt krijgen, moet je zeggen dat door hun gedrag de aarde opwarmt, en hen dan vervolgens in de kou laten staan. Of hun opzichtig 400 euro geven vanwege het dure gas en dan slinks 600 euro extra belasting laten betalen. Of vertellen dat ze een eigen mening mogen hebben over gender, vaccinatie en opvoeding, en hen vervolgens afknijpen als hun keuze niet naar wens is. Zo maak je als overheid van de brave burger een wappie: een Wantrouwende Angstige Para­noïde Pathologisch Irrationele Extremist.