Philips gaat toeleveranciers helpen bij verlagen CO2-uitstoot

Zorgtechnologiebedrijf Philips wil de CO2-uitstoot van zijn toeleveranciers verminderen. Het bedrijf wil die toeleveranciers daarbij ondersteunen. Philips’ doel is dat 50 procent van de toeleveranciers zich vastlegt om de uitstoot in 2025 verlaagd te hebben naar wat de klimaatwetenschap noodzakelijk acht voor het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Volgens Philips heeft het steunen van zijn toeleveranciers zeven keer meer invloed dan dat het terugbrengen van de eigen CO2-uitstoot had.