Ook niet-gevaccineerde heeft zijn naaste lief

„Ga maar lekker dood.” Keihard klonk het, afgelopen woensdag, op NPO Radio 1. In radioprogramma De Nieuws BV ging het over de Staphorster SGP-voorzitter Den Ouden die de avond ervoor op televisie zijn gewetensbezwaar tegen vaccinatie had toegelicht. Als je besluit om je niet te laten vaccineren, moet je ook geen ziekenhuisbed willen, vond hoofdredacteur Francisco van Jole van Joop.nl. „Je neemt de plek in van drie anderen. Je ligt onnodig in het ziekenhuis.”