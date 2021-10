Verf van AkzoNobel wordt duurder door hoge grondstofprijzen

AkzoNobel gaat de prijzen in het vierde kwartaal verder verhogen. Daardoor zal een blik verf van het bedrijf achter merken als Sikkens en Flexa duurder worden in de doe-het-zelfwinkels en ook de kosten van een schilderklus kunnen oplopen. De verffabrikant verwacht dat de prijzen van grondstoffen verder zullen stijgen en eind dit jaar een stabiel hoog niveau zullen bereiken. AkzoNobel rekent erop dat die hoge prijzen en de problemen in de toeleveringsketen tot halverwege 2022 aanhouden.