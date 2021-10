De militaire junta in Myanmar heeft het de advocaat van de gevangen gezette oud-regeringsleider, Aung San Suu Kyi, verboden nog langer met de pers, diplomaten of internationale organisaties over zijn wereldberoemde cliënt te spreken. Raadsman Khin Maung Zaw is tot dusver vrijwel de enige bron van informatie over de zaken die tegen Suu Kyi lopen.