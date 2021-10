D66’er Rens Raemakers treedt tijdelijk terug uit de Tweede Kamer om gezondheidsredenen. Hij zat in 2020 eerder al een tijd ziek thuis, wegens een burn-out. „Het valt me zwaar opnieuw voor een periode van ziekteverlof te moeten kiezen. Maar gezien het dringend advies van de artsen heb ik geen andere optie”, zegt het Kamerlid in een verklaring.