Schiphol verwacht dat tijdens de herfstvakantie 2 miljoen reizigers via de luchthaven reizen. Dat zijn er drie keer zoveel in vergelijking met een jaar eerder, toen door de coronapandemie reizen moeilijker of onmogelijk was. Volgens Schiphol is de toename toe te schrijven aan versoepeling van de maatregelen, maar ook aan de invoering van de coronapas.