Pizzaketen Domino’s Pizza blijft meer vestigingen openen. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf opende in het afgelopen kwartaal 323 nieuwe zaken. In de Verenigde Staten kwamen er 45 nieuwe locaties bij en internationaal 278. In totaal zijn er nu wereldwijd meer dan 18.300 vestigingen van het pizzamerk in meer dan negentig landen, waaronder Nederland.