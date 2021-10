Manifest: steeds meer zorgen over Nederlands vestigingsklimaat

De zorgen over het Nederlandse vestigingsklimaat nemen toe, zo staat in een manifest dat aan informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes is verstuurd. Zo is onder meer sprake van een toenemende kansenongelijkheid, loopt Nederland qua investeringen in kennis en innovatie achter en wordt het land steeds minder aantrekkelijk voor buitenlandse talenten. Verder ligt de positie van Schiphol steeds meer onder vuur in vergelijking met andere luchthavens in Europa en lijken we qua export ingehaald te worden door andere landen. Ook loopt de belastingdruk in Nederland op.