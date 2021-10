De producentenprijzen in de Chinese industrie zijn in september in het sterkste tempo ooit gestegen door de hoge kosten voor energie en grondstoffen. Ook komen daar tekorten aan bepaalde materialen bovenop. De sterk stijgende verkoopprijzen in ’s werelds grootste exportland kunnen ook de inflatie wereldwijd nog verder aanjagen, omdat Chinese exporteurs de hogere kosten doorberekenen aan klanten.