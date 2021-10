Studie: ontvangers Janssen-vaccin hebben baat bij andere booster

Amerikanen die oorspronkelijk een Janssen-vaccin kregen, hebben een veel sterkere afweerreactie op Covid-19 na een zogenoemde boosterprik met een mRNA-vaccin van Moderna of Pfizer/BioNTech dan na een booster met Janssen. Dat is een van de voorlopige conclusies van een onderzoek dat de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) woensdag publiceerden. Het onderzoek is nog niet door andere wetenschappers beoordeeld of in een medisch tijdschrift verschenen.