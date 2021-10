Extra geld voor veiligheid vooral naar digitale en wijkagenten

Met het extra geld dat de Tweede Kamer onlangs heeft toegekend aan veiligheid, worden de komende jaren ruim zevenhonderd extra agenten aangetrokken. Zij komen vooral te werken in de wijken, maar ook op het internet om cybercriminaliteit aan te pakken. Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid meldt in een brief aan de Kamer dat daarvoor ruim 114 miljoen euro is uitgetrokken van de in totaal 200 miljoen euro extra die het parlement onlangs vrijmaakte. Om snel meer agenten op te leiden wordt de Politieacademie „adequaat ingericht”.