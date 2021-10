Er komt een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de topsport, dat heeft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Sport) gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer over misstanden in de turnsport. Hij wil ook de danswereld, waarover signalen van grensoverschrijdend gedrag recent naar buiten kwamen, meenemen in het onderzoek. De Kamer wil dit ook.