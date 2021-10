Chipbedrijven stuwen AEX, Just Eat Takeaway zakt na cijfers

De Amsterdamse AEX-index wist woensdag de weg omhoog te vinden, dankzij sterke koerswinsten van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway werd daarentegen lager gezet. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, dat hard is gegroeid sinds de uitbraak van de coronapandemie, zag de ordergroei afgelopen kwartaal flink vertragen ten opzichte van het tweede kwartaal. Beleggers waren verder vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven.