De productie in de industrie van de eurozone is in augustus gedaald, mede vanwege de verstoringen in de Europese autosector door de wereldwijde chiptekorten. Ook de tekorten aan grondstoffen hinderen de productie. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat kromp de productie die maand met 1,6 procent in vergelijking met juli, toen nog sprake was van een toename met 1,4 procent.