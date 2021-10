De aandelenbeurs in Tokio is woensdag licht lager gesloten. Beleggers verwerkten de handelscijfers uit China, die een gemengd beeld lieten zien. De import van de op een na grootste economie ter wereld viel lager uit dan verwacht, terwijl de export harder groeide dan voorzien. In Hongkong bleef de beurs gesloten vanwege de zware weersomstandigheden in de stad door tyfoon Kompasu.