Het is begrijpelijk dat EU-landen de sterk stijgende energiekosten van hun burgers willen verzachten, maar de belangrijkste oplossing voor het probleem is een snelle verduurzaming. Die boodschap had Diederik Samsom, de kabinetschef van eurocommissaris Frans Timmermans, dinsdag voor Nederland. „Richt compensatie vooral op de lage inkomens en ga ondertussen werken aan structurele oplossingen.”