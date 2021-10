Aandelenbeurzen New York beginnen gemengd aan nieuwe handelsweek

De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe handelsweek met een gemengd beeld begonnen. Zorgen over de inflatie namen toe door de stijgende grondstofprijzen. Dit alles zou een schaduw kunnen werpen op het cijferseizoen dat later deze week begint met de cijferpublicatie van verschillende grote banken. Stijgende grondstofkosten, tekorten aan arbeidskrachten en knelpunten in de toeleveringsketen wakkeren de vrees aan dat de hogere prijzen de bedrijfswinsten aantasten.