Britse centrale bank waarschuwt voor ‘schadelijke’ inflatie

Voor Britten vangt mogelijk een „zeer schadelijke” periode van inflatie aan. Daarvoor waarschuwt de gouverneur van de Bank of England (BoE), Andrew Bailey. Hij wijst erop dat de hervatting van het gebruikelijke bestedingspatroon van voor de crisis de toeleveringsketens onder druk zet. De inflatie zal naar verwachting een stuk hoger uitvallen, dan de Britse centrale bank eerder had geraamd, zei Bailey in een interview met de Yorkshire Post.