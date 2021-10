Industrieconcern VDL is niet het eerste bedrijf dat is getroffen door een cyberaanval, en zal ook absoluut niet het laatste slachtoffer zijn. „We hebben nog maar het topje van de ijsberg gezien. Dit zal meer en meer plaatsvinden. Ga er maar van uit dat het jou ook overkomt. De vraag is: ben je voorbereid?”, zegt Erno Doorenspleet, bestuurder van beveiliger KPN Security.