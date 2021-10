De situatie bij industrieconcern VDL, dat slachtoffer is van een cyberaanval, is nog altijd ongewijzigd. Door de kraak zijn de onlinesystemen van het bedrijf sinds donderdag uitgeschakeld, wat de bedrijfsvoering raakt. Zo lag onder andere de productie van de autofabriek van VDL NedCar in Limburg de afgelopen dagen stil. Een woordvoerder van VDL kon nog niet inhoudelijk reageren op het onderzoek naar de aanval.