De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag lager gesloten. Beleggers verwerkten tegenvallende cijfers over de Amerikaanse banenmarkt. De werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol in het beleid van de Federal Reserve. Grootste daler in de hoofdindex op Beursplein 5 was betalingsverwerker Adyen. Olie- en gasconcern Shell was koploper dankzij de stijgende olieprijzen.