Banengroei VS veel zwakker dan verwacht in september

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in september veel minder toegenomen dan verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid nam de werkgelegenheid met 194.000 arbeidsplaatsen toe. Economen hadden in doorsnee op een groei van 500.000 nieuwe banen in ’s werelds grootste economie gerekend. Het cijfer van augustus werd wel opwaarts bijgesteld naar een aanwas van 366.000 arbeidsplaatsen, van een eerder gemelde 235.000 nieuwe banen.