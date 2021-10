AEX toont breed herstel, techinvesteerder Prosus aan kop

De Amsterdamse AEX-index liet donderdag een breed herstel zien onder aanvoering van techinvesteerder Prosus. Berichten dat de Democraten en Republikeinen in Washington steeds dichter bij een akkoord lijken te komen over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond, zorgde voor opluchting bij beleggers. De ruzie over het schuldenplafond leidde deze week samen met de inflatievrees tot wilde koersbewegingen op de financiële markten, waarbij zware verliezen werden opgevolgd door stevige winsten.