Beurshandel in teken van mogelijk akkoord over schuldenplafond VS

Beleggers op de Europese beurzen houden donderdag de blik vooral gericht op Washington, waar de Democraten en Republikeinen steeds dichterbij een akkoord lijken te komen over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. De Republikeinen hebben een voorstel gedaan om het schuldenplafond tot in december te verhogen. Als het plafond niet voor 18 oktober wordt verhoogd, zouden de Verenigde Staten niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. De kwestie is al weken een fel twistpunt tussen Amerikaanse Congresleden en zorgt voor onrust op de wereldwijde financiële markten.