Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse senaat lijken steeds dichterbij een overeenkomst te komen over de hoogte van het Amerikaanse schuldenplafond. Een voorstel van de leider van de Republikeinse senaatsfractie, Mitch McConnell, werd woensdag goed ontvangen door de Democraten, al is het nog altijd niet duidelijk of zij ermee instemmen. Een stemming werd woensdag uitgesteld.