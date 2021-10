Wall Street opent lager ondanks flinke aanwas nieuwe banen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten onder meer de nieuwe banencijfers van loonstrookverwerker ADP. Daaruit kwam naar voren dat bedrijven in de VS het weer aandurven meer mensen in dienst te nemen. De stijgende rentes op de obligatiemarkten zorgden verder voor druk op met name techaandelen. Daarnaast houdt de problematiek rond het schuldenplafond beleggers in hun greep.