Steeds meer mensen grijpen het huidige economische herstel uit de crisis aan om een eigen bedrijf te beginnen. Zeker nu coronamaatregelen steeds meer worden versoepeld en er meer mogelijk is. Vooral op het gebied van sport, recreatie en cultuur zijn er flink meer ondernemers bijgekomen, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) in een rapport. Verder loopt het aantal ondernemingen in de zorg hard op.