In Rotterdam loopt het vrijdagavond niet storm met de polsbandjes in het uitgaansleven. Iets na 20.00 uur bleek een uitgavepost in de buurt van de Witte de Withstraat slechts enkele tientallen bandjes te hebben verstrekt. De medewerkers daar spraken het vermoeden uit dat de polsbandjes nog redelijk onbekend zijn bij het grote publiek. Mogelijk zijn er ook weinig mensen op de been wegens het slechte weer.