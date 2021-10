Wanda de Kanter, longarts en activiste tegen de tabaksindustrie, is blij met het besluit van supermarktketen Lidl om per direct volledig te stoppen met de verkoop van sigaretten en tabak. Ze noemt het een moedig besluit. Of meer supermarkten in navolging van Lidl al voor 2024 gaan volgen, het jaar waarin dit wettelijk gezien niet meer mag, betwijfelt ze.