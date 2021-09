Wall Street beleeft slechtste beursmaand sinds begin coronacrisis

De aandelenbeurzen in New York kenden in september hun slechtste maand sinds maart vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street sloten donderdag, op de laatste dag van de maand, eveneens met koersverlies. Dat de Amerikaanse politiek erin slaagde om een gevreesde ‘shutdown’ af te wenden, zorgde in de loop van de handelsdag slechts voor een kortstondige opleving van de koersen. Daarna zakte het sentiment weer weg.