De aandelenbeurzen in New York hebben woensdag in een wisselvallige sessie overwegend wat herstel getoond na de uitverkoop een dag eerder. Aanvankelijke winsten werden wat minder na opmerkingen van Jerome Powell, de baas van de Federal Reserve. Die uitte zijn bezorgdheid over het aanhoudende debat over het schuldenplafond in Washington. Techgraadmeter Nasdaq sloot wel lager.