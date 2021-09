A35 in Overijssel wordt mogelijk ‘duurzaamheidsroute’

Zes gemeenten in Overijssel onderzoeken samen met Rijkswaterstaat of de rijksweg A35/N35 een zogenoemde duurzaamheidsroute kan worden. De bermen langs en in de snelweg zijn mogelijk geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, die stroom kunnen opwekken voor vele honderdduizenden huishoudens. De aanleg van een duurzaamheidsroute langs de A35/N35 is één van de tien proefprojecten op dit gebied waarvoor Rijkswaterstaat grond beschikbaar stelt.