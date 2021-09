Chipmachinefabrikant ASML verwacht sterke groei komende jaren

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML verwacht de komende jaren sterk te groeien door de grote vraag naar computerchips en machines om die te maken. Dat meldde ASML in aanloop naar zijn beleggersdag, waarop aandeelhouders en investeerders worden bijgepraat over de strategie. Vanwege de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders zijn grote chipproducenten enorme investeringen aan het doen in uitbreiding van de capaciteit, waar ASML volop van profiteert.