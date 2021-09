Stille tocht in Almelo voor overleden vrouwen

Nabestaanden en belangstellenden hebben dinsdagavond in Almelo in een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de twee vrouwen die vrijdag 17 september in die plaats om het leven kwamen door steekincidenten. De tocht startte in de Paganinistraat, waar een van de vrouwen woonde, en ging langs het woonhuis van het andere omgekomen slachtoffer. „Met deze stille tocht willen de nabestaanden, naast het herdenken van hun dierbaren, ook hun machteloosheid uiten”, zei advocaat Sébas Diekstra eerder al namens de familie.