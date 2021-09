De Europese Centrale Bank (ECB) moet oppassen dat het de coronasteunmaatregelen om de economie door de crisis heen te loodsen niet te snel afbouwt in een reactie op de snel oplopende inflatie. ECB-voorzitter Christine Lagarde stelde andermaal dat de inflatiepiek tijdelijk is en dat er geen tekenen zijn dat de geldontwaarding „breed gedragen” wordt in de economie.