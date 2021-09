T-Mobile Nederland sleept branchegenoot KPN voor de rechter om uitstel af te dwingen voor het uitschakelen van KPN’s koperlijnen. T-Mobile zegt onvoldoende tijd te hebben om zijn klanten over te zetten en vindt dat KPN dit eerder had moeten aankondigen. Maar KPN is het daar niet mee eens en benadrukt de stap op tijd te hebben gemeld, laat het bedrijf weten na berichtgeving door Telecompaper.