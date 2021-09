Chipfondsen Besi, ASMI en ASML behoorden maandag tot de grote verliezers op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden op de oplopende rentes op de financiële markten. Dat wordt als ongunstig gezien voor de techbedrijven. Voor bijvoorbeeld ING is de aantrekkende rente juist een positieve ontwikkeling. De bank was dan ook een van de winnaars aan het Damrak.