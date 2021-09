De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht lager geopend, waarmee een stapje terug werd gedaan van de flinke plussen in de voorgaande handelsdagen. De zorgen rond een faillissement van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande hingen boven de markt. Sportartikelenproducent Nike was een flinke verliezer bij de bedrijven op Wall Street na vooruitzichten die tegenvielen.