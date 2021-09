De Rotterdamse Erasmus Universiteit heropent het zogenoemde Polak Building, nadat het gebouw op campus Woudestein twee weken geleden preventief werd gesloten vanwege scheurvorming in de vloeren. Onderzoek heeft volgens de universiteit uitgewezen dat het gebouw veilig is voor gebruik voor onderwijsactiviteiten. Het Polak Building is vanaf maandag weer volledig toegankelijk.