De groene ambities van de Europese Unie zouden „ontspoord kunnen raken” door de energiecrisis. Daarvoor waarschuwen metaalbedrijven. Als elektriciteit te duur wordt is het minder aantrekkelijk om over te stappen op elektriciteit in plaats van kolen voor producenten van bijvoorbeeld aluminium. Daarmee zou de doelstelling van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn ondermijnd kunnen worden.