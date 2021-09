De aandelenbeurzen in New York zijn met forse winsten de handel uitgegaan. Beleggers zijn in een goede stemming na optimistische economische vooruitzichten van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Voorzitter Jerome Powell gaf te kennen dat de wegens de coronacrisis ingevoerde stimuleringsmaatregelen vanaf november kunnen worden afgebouwd, omdat de Amerikaanse economie sterk herstelt.