Advies om bij zwangerschap terughoudend te zijn met paracetamol

Zwangere vrouwen doen er verstandig aan om tijdens de zwangerschap terughoudend te zijn met het gebruik van paracetamol, benadrukken medicijnwaakhond CBG en bijwerkingencentrum Lareb. „Gebruik paracetamol alleen als het echt nodig is, zo kort mogelijk en in de laagst mogelijke dosering”, vat CBG het bestaande advies nog eens samen. Aanleiding is een artikel van een internationale groep van 91 wetenschappers, artsen en andere gezondheidsprofessionals. Zij roepen op tot extra voorzichtigheid.