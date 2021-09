AEX terug op 800 punten dankzij chip- en techbedrijven

De Amsterdamse AEX-index zette donderdag het herstel voort en keerde na de onrust rond het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande weer terug boven de 800 punten. Vooral de chip- en techbedrijven werden opgepikt na de recente koersdruk in de sector. De hogere slotstanden op Wall Street, waar positief werd gereageerd op het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed), boden daarbij ook steun aan de handel. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell is het herstel van de Amerikaanse economie sterk genoeg om in november te beginnen met de afbouw van de coronasteun.