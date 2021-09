De almaar oplopende prijzen en de afkoeling van de economische groei zorgen voor een dilemma voor de Britse centrale bank. Enkele weken geleden waarschuwde de Bank of England (BoE) dat de rente de komende jaren opgetrokken moet worden. Maar nu het herstel stagneert en de inflatie oploopt is het voor beleidsmakers zaak een goed evenwicht te vinden in wanneer het de leenkosten omhoog gooit zonder de groei te hard te remmen.