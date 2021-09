De bedrijvigheid in de grote Europese economieën is wat aan het afkoelen na de sterke opleving sinds de coronacrisis. De mindere groei komt onder meer door problemen in de toeleveringsketen. Daarnaast zitten coronamaatregelen de eerdere opleving in de dienstensector, met daarin onder andere het toerisme en de horeca, in de weg.