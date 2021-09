De Italiaanse vliegtuigmaatschappij Alitalia heeft vanwege geplande stakingen zo’n 175 vluchten moeten annuleren. De meeste daarvan hadden vrijdag moeten vertrekken, maar ook een aantal vluchten op donderdag en zaterdag is geschrapt. Het is nog niet duidelijk of vluchten van Alitalia van en naar Amsterdam zijn geannuleerd.